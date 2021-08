Die Welt der Kräuter im Solegarten erkundet

Die Leidenschaft für Kräuter hat Ute Stehlmann beim Gärtnern entdeckt: „Ich habe mich einfach in die Kräuter verliebt. Besonders der Bärlauch hat es mir angetan. Die Welt der Kräuter ist faszinierend, es gibt so unendlich viele davon!” Die Diplomgeographin, Waldtherapeutin und Kräuterexpertin aus Geldern gibt ihr Wissen über Kräuter gerne auch an andere weiter. Im Rahmen der Kräuterwoche der Abteilung „Tourismus und Kultur” der Wallfahrtsstadt Kevelaer hielt Ute Stehlmann einen zweistündigen Kräuterworkshop im Solegarten St. Jakob.

Auf zwei großen Tischen lagen Kräuter wie Thymian, Lavendel, Königskerze, Kamille, Wermut, Spitzwegerich, Mädelsüß, Wegwarte, Johanniskraut oder Eibisch. Die Teilnehmenden waren bei herrlichstem Sommerwetter eingeladen, sich daraus selbst Kräuterbüschel, Kräuterkissen und Kräuterkränze zusammenzustellen und mit nach Hause zu nehmen. Bei den Teilnehmenden kam der Kräuterworkshop sehr gut an. „Ich mag Kräuter und bin von dem Workshop sehr begeistert”, meinte Silvia Trepke aus Kevelaer.