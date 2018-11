„Wenn Dich ein Engel mit den Flügeln berührt, wird es ruhig in Deiner Seele“ oder „Engel verlängern die Arme Gottes bis zu den Menschen auf die Erde“ waren einige Aussagen beim Konzert der Musikgruppe Glaubhaft in der St.-Urbanus-Kirche.

Gut 250 Besucher füllten das Gotteshaus und zeigten so, dass diese Form der Wortverkündigung sehr ansprechend ist. Musik zum Zuhören, Mitsingen und Genießen boten die 16 Sängerinnen, junge Erwachsene aus Winnekendonk und Umgebung, die von einer Band (Piano, Gitarren, Querflöte, Schlagzeug, Bass) begleitet wurden. Zum Thema „Engel“ wurden besinnliche Texte und neue geistliche Lieder vorgetragen. Auch schon mit Blick auf den Advent wurde eingeladen über „Engel“ und „Selber ein Engel sein…

