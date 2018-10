Der Herbst zeigt sich gerade von seiner strahlenden Seite – und der „KulturHerbst“ der Volksbank an der Niers steht dem in nichts nach. Schon seit 15 Jahren ist der Volksbank-KulturHerbst ein fester Bestandteil in der Kulturszene am Niederrhein. Und in den vergangenen Jahren sei das Programm „deutlich ausgeweitet“ worden, sagt Pressesprecher Christian Hälker.

Auch in diesem Jahr erwartet alle kulturinteressierten Mitglieder und Kunden der Volksbank an der Niers ein abwechslungsreiches Programm. Kevelaer ist traditionell ein Spielort: Im Knoase-Saal in Wetten wird Stefan Verhasselt am 18. November sein aktuelles Programm „Wer kommt, der kommt“ präsentieren.

Doch auch die anderen Veranstaltungen in anderen Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Volksbank an der Niers klingen interessant – übrigens nicht nur für Volksbank-Kunden, denn es gibt auch Karten für Kulturinteressierte, die keine Volksbank-Kunden sind. Allerdings profitieren Letzter…

