KMGV meets Haldern Strings

Zu einem Konzert im Advent lädt der KMGV alle herzlich ein. Es beginnt am Sonntag, 10. Dezember 2023, um 17 Uhr in der Clemenskapelle an der Sonnenstrasse. Der Chor freut sich, in diesem Jahr die Haldern Strings zu Gast zu haben, eine junge Streichergruppe, die das Konzert durch ihre Beiträge sicherlich bereichern wird. Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang besteht die Möglichkeit für eine freundliche Spende.