Heißluft-Ballon-Festival feiert Jubiläum

Am Freitag, 12. Juli 2019, und Samstag, 13. Juli 2019, lädt das Stadtmarketing gemeinsam mit Michael Krämer, Xanten Ballooning, zum 25. Mal zum „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ ein. Im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Ballons.

25 Jahre sind inzwischen vergangen, seit die ersten Ballone auf der Hülswiese in Kevelaer gestartet sind. Eine lange Zeit, in der sich das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival zu einem der größten Ballönertreffen in der Region entwickelt hat.

Das für die Besucher gewohnte bunte Bild zeigt sich auch in diesem Jahr auf zwei Ballonwiesen. Zwischen Gradierwerk und Rilano Hotel wird – vor allem aufgrund der zum Jubiläum erwarteten Sonderformen – der Platz knapp und eine Ausweitung der Startwiese auf das gegenüberliegende Gelände ist notwendig.

Gegrilltes und Gekühltes

Die zusätzliche Fläche wird für die Starts an den zwei Festivaltagen genutzt. Für die Versorgung mit leckerem Gegrillten und kühlen Getränken wird, wie in jedem Jahr, durch den „Wiesenwirt“ Kanders am gewohnten Ort gesorgt.

Die Festivalgäste können sich schon jetzt auf einige Überraschungen und besondere Attraktionen freuen: „25 Heißluft-Ballon-Riesen für 25 Jahre Festival“, mehrere Sonderformen, die echte „Hingucker“ sind, und zahlreiche Modellballons garantieren ein farbenfrohes familiäres Fest, traditionell unterstützt von der Volksbank an der Niers.

Nachtglühen

Am Freitagabend, 12. Juli, steht um 19 Uhr ein Ballonstart und um 22 Uhr das Nachtglühen auf dem Programm. Nach Einbruch der Dunkelheit werden sich die Ballons im Rhythmus der Musik, von eigener Flamme beleuchtet, den Besuchern präsentieren. Ebenso besteht an diesem Abend wieder die Möglichkeit, das Festivalgelände in Kevelaer aus einem Ballonkorb am Kran zu überblicken.

Weitere Ballonstarts sind für Samstag, 13. Juli, um 6 Uhr und um 19 Uhr geplant. Hierfür ist gutes Wetter die Voraussetzung. Am Samstagabend, nach dem Start der großen Ballone, findet das beliebte Abendglühen der Modellballons auf der Ballonwiese statt.

„Glühwürmchen“ gesucht

Für das Nachtglühen am Freitag, 12. Juli, sucht das Stadtmarketing wieder „Glühwürmchen“. Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren haben die Möglichkeit, das Aufleuchten der Ballone als „Glühwürmchen“ im Korb ganz nah mitzuerleben. Zusammen mit einem Elternteil können sie das Nachtglühen direkt auf der Ballonwiese bestaunen, denn jeder Ballon-Pilot übernimmt die Patenschaft für ein „Glühwürmchen“.

Interessierte Kinder können sich bis Freitag, 28. Juni 2019, beim Service-Center – Stadtmarketing und Kultur unter Tel. 02832-122-988, oder E-Mail: stadtmarketing@kevelaer.de melden.

Für alle Festivaltage stehen Ballon-Korbplätze zur Verfügung. Informationen hierzu sind beim Stadtmarketing, Rathaus der Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, Tel. 02832-122-991, erhältlich.