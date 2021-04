Sollen homosexuelle Paare gesegnet werden?!

Mit einem Vortrag des Theologen Kevin Hellmuth zum Thema „Gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der katholischen Kirche“ hat das Katholische Bildungsforum / KBW Kleve sein Ohr am Puls der Zeit. Jüngst hat die vatikanische Glaubenskongregation unmissverständlich klargestellt: Eine Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist unzulässig. So eindeutig das Nein aus Rom einerseits klingt, so laut ist andererseits der Protest vor Ort. Seelsorger*innen, die in ihren Gemeinden homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe anerkennen, erheben ihre Stimme und sprechen sich für eine würdigende Praxis aus.

Theolog*innen beziehen Stellung gegen die offenkundige Diskriminierung von Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und fordern eine Ausrichtung an den wissenschaftlichen Erkenntnissen. So auch der aus Kleve stammende Theologe Hellmuth: Die Stellungnahme der Glaubenskongregation sei weder wissenschaftlich fundiert, noch respektiere sie die Lebenswirklichkeit homosexueller Menschen. Sein Vortrag zeigt Chancen und Grenzen einer theologischen Neubewertung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften auf. So eröffnen sich den Teilnehmenden Perspektiven eines neuen, theologisch fundierten Umgangs mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Aber auch Probleme und Schwierigkeiten, die das mit sich bringen kann, kommen im Vortrag zur Sprache.

Der Vortragsabend beginnt am Montag, 19. April 2021, um 19 Uhr und wird online über Zoom durchgeführt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro. Zugangsdaten müssen per E-Mail an kbw-kleve@bistum-muenster.de beantragt werden. Nähere Infos gibt es unter Tel. 02821-721525 oder auf www.kbw-kleve.de.