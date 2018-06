Ein „Ja“ für eine gemeinsame Zukunft: Am vergangenen Samstag gaben sich Sandra und André Dittl das Eheversprechen. „Wir wollen das Leben miteinander verbringen, also gehört eine Heirat für uns dazu“, betont das glückliche Brautpaar, das sich in der Hochzeitskapelle Straelen Paesmühle das Ja-Wort gab.



Ein „Ja“ für eine gemeinsame Zukunft: Am vergangenen Samstag gaben sich Sandra und André Dittl das Eheversprechen. „Wir wollen das Leben miteinander verbringen, also gehört eine Heirat für uns dazu“, betont das glückliche Brautpaar, das sich in der Hochzeitskapelle Straelen Paesmühle das Ja-Wort gab.

Mit dem Brautpaar freuten sich besonders Familie und Freunde, die der standesamtlichen Hochzeitszeremonie in romantischer, schon fast märchenhafter Umgebung beiwohnten. Denn schließlich war es die Schwester der Braut, die erste zarte Bande zwischen Sandra Dittl und André Ewald knüpfte. Sie war es, die den jungen Mann in einer Partnerbörse entdeckte und dabei sofort an ihre ältere Schweste…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.