Führerscheinentzug für Kevelaerer Autofahrer

Offenbar nur leicht verletzt wurde am Donnerstag, 12. November 2020, ein 14-jähriges Mädchen aus Geldern. Sie war gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf dem Issumer Tor unterwegs und wollte den Boeckelter Weg in Richtung Innenstadt queren. Dort wurde sie von dem Mercedes Vito eines 37-jährigen Autofahrers aus Kevelaer erfasst, der nach links in den Boeckelter Weg einbiegen wollte.

Während der Unfallaufnahme verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren ist. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Seinen Führerschein stellten sie sicher.