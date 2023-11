Ortsumgehung Twisteden

Die Ortsdurchfahrt in Twisteden soll fahrradfreundlicher werden. Im Lösungskonzept des Kreises Kleve geht es vor allem darum, die Lücke im Radwegnetz entlang der Dorfstraße (K 17) in Twisteden zu schließen und den aktuell hohen Durchfahrtsverkehr umzuverteilen. Im vergangenen Jahr ergab eine Verkehrszählung, dass durchschnittlich bis zu 5.000 PKW und etwa 280 LKW täglich über die Dorfstraße fahren. Besonders das Irrland und der Kieswerksverkehr aus den Niederlanden tragen dazu bei, dass die Dorfstraße als Anfahrtsstrecke für viele Fahrzeuge genutzt wird. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt auf der Dorfstraße eher wenig Platz. Darüber hinaus sind sowohl Gehwege als auch die Fahrbahn aufgrund von Baumwurzeln schwerwiegend beschädigt.

Einbahnstraße auf der Dorfstraße

Um den benötigten Platz für den Rad- und Fußverkehr auf der Dorfstraße zu schaffen, sieht das Konzept des Kreises Kleve vor, die Dorfstraße zu einer Einbahnstraße zu machen mit Fahrtrichtung von Wemb nach Kleinkevelaer. Dank einspuriger Fahrbahn bleibt genug Platz für einen breiten Radweg an einer Straßenseite, der in beide Richtungen befahrbar ist, und den Ausbau der Gehwege an beiden Seiten. Außerdem erhält die Einbahnstraße zwei Zebrastreifen.

Als Ausweichroute soll der Beetenackersweg und der Weversweg zur Ortsumgehung ausgebaut werden.

Diese Pläne stellte für den Kreis Kleve die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) bereits im letzten Sommer auf einer Bürgerinformationsveranstaltung im IBC vor. Seitdem hat der Kreis Kleve die Feinplanung für das Projekt durchgeführt.

Die aktualisierten Planungen werden am 13.11. um 19:00 auf einer weiteren Bürgerinformationsveranstaltung im IBC Twisteden vorgestellt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.