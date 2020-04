Eine weitere mit dem Coronavirus infizierte Person im Kreis Kleve gestorben

Am heutigen Donnerstag, 2. April 2020, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 278 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 22 in Bedburg-Hau, 15 in Emmerich am Rhein, 34 in Geldern, 15 in Goch, 21 in Issum, 18 in Kalkar, 25 in Kerken, 21 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 26 in Kleve, 3 in Kranenburg, 31 in Rees, 7 in Rheurdt, 23 in Straelen, 4 in Uedem, 5 in Wachtendonk und 5 in Weeze. In Klärung befinden sich 3 Meldungen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden, teilt die Kreisverwaltung Kleve mit.

Von den insgesamt 278 bestätigten Corona-Fällen sind 100 Personen genesen, 23 Personen befinden sich im Krankenhaus und 3 Personen sind verstorben. Bei der dritten verstorbenen Person handelt es sich um eine 74-jährige Frau aus Rees, die an Vorerkrankungen litt. Bislang wurde für 1.157 Personen häusliche Quarantäne angeordnet (Stand 2.4.2020, 9.30 Uhr).

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter Tel. 116 117.