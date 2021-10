An der Niersstraße in Winnekendonk entsteht ein Rundkurs für BMX- und Mountainbike-Fahrer*innen „ Pumptrack “ sorgt für Action in WiDo

An der Niersstraße in Winnekendonk entsteht eine „Pumptrackbahn“. Foto: privat

Ganz unbemerkt dürften die Bauarbeiten an der Niersstraße in Winnekendonk bisher sicherlich nicht geblieben sein. Wo vorher kleinere Erdhügel bereits BMX-Fahrer*innen und im Winter auch Schlittenbegeisterte anzogen, entsteht nun eine sogenannte „Pumptrackbahn“. Hier sollen vor allem Liebhaber*innen von BMX, Mountainbike und Co. auf ihre Kosten kommen.

Zu verdanken haben die Winnekendonker*innen dieses Projekt Adrian Weber, der vor ca. fünf Jahren mit seiner Familie in das Golddorf zog. Weber setzte Anfang des Jahres alle Hebel in Bewegung, eine solche Bahn errichten zu können. Auf der Suche nach Unterstützung landete der leidenschaftliche Radfahrer beim Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk e.V.. „Wir fanden das Projekt super, da es in Corona-Zeiten den Kindern ermöglicht, sich an der Luft zu bewegen“, erklärt Gerd Ophey, Vorsitzender des Heimatvereins. „Zudem hoffen wir auch, mit diesem Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung unserer dörflichen Struktur zu schaffen. Dass dabei keine Flächen versiegelt werden, war ein weiterer Anlass für uns, dieses Projekt zu begleiten.“

Das ausgewählte Gelände an der Niersstraße war bereits mit kleinen Hügeln versehen, wurde in der Vergangenheit schon von einigen Sportler*innen genutzt. Mit dem Umbau zu einem „Pumptrack“ gibt‘s nun e…