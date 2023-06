Konzerte auf der Burg Kervenheim und Drechseln auf dem Johanneshof So schön war die Landpartie

Carsten Paul und Bettina Bössler aus dem Ruhrgebiet waren bei der Landpartie in und um Kevelaer unterwegs. Foto: JvS

Die achte Auflage der Landpartie in und um Kevelaer startete am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein und sommerlich heißen Temperaturen. Ein Glück für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, dass man sich den kühlen Wind beim Radeln so angenehm um die Nase pusten lassen konnte und an den Ausstellungsorten stets ausreichend Kaltgetränke zum Durstlöschen bereit standen.

Das dachte sich auch Carsten Paul aus Duisburg bei einem Halt am Johanneshof Nießen, Ausstellungsort 10. Zum Stärken gab es hier neben alkoholfreien Drinks auch leckere Weine. Zusammen mit einer vierköpfigen Truppe aus dem Ruhrgebiet war Hobby-Radler Paul am Samstag rund um Kevelaer, Winnekendonk und Kervenheim unterwegs. Die Fahrradfreunde waren schon gemeinsam auf dem Kevelaerer Krippenmarkt. Da sei dann die Idee entstanden, bei der diesjährigen Landpartie mitzuradeln. „Wir haben uns heute Morgen um 10 Uhr am Kevelaerer Bahnhof getroffen und sind von da aus gestartet“, so Paul. An ihren fünf Stationen seien sie dann unter anderem einem Zauberer begegnet, hätten ihre warmen Waden in einem Plantschbecken abgekühlt und hätten einen leckeren Flammkuchen gekostet.

Johanneshof

Auf dem Johanneshof in Kevelaer hatten die Eheleute Nießen wieder ihre Werkstatt und Vinothek an der Johannesstraße geöffnet und präsentierten neben eigenen Stücken auch Arbeiten mehrerer Ausstellerinnen. Christa G…