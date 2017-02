Reisende strandete in Kevelaer – Delia Sprenger half

Delia Sprenger berichtete in den sozialen Medien von ihrem Erlebnis in der Nacht vom 26. Januar 2017, als sie eine Reisende auf der Bahnstraße wahrnahm, die durch Winken auf sich aufmerksam machte und verzweifelt nach Hilfe suchte.

Was war geschehen? Die Reisende war um 21.30 Uhr am Flughafen in Weeze angekommen und wollte mit dem Shuttlebus nach Kevelaer, um von hier mit dem Zug weiter nach Düsseldorf zu fahren. Laut Reiseplan hätte dies auch reibungslos geklappt. Doch eine Verkettung unglücklicher Umstände führte dazu, dass die in Deutschland aufgewachsene Portugiesin drei Stunden, bei unter 0 Grad, durch Kevelaer irrte.

Alles begann damit, dass der erste ShuttleBus sie und andere Reisende nicht mitnahm. Verspätet kam sie somit am Kevelaerer Bahnhof an. Hier wies eine defekte Anzeige (was sich aber erst später herausstellte) darauf hin, dass der planmäßige Zug 40 Minuten Verspätung hätte. Der letzte Zug sollte nach Fahrplan noch kommen. Allerdings verkehrt dieser nicht am Wochenende, was nur durch eine Fußnote erkennbar ist.

Der Versuch, sich am Bahnhof richtig zu informieren, misslang mangels ausreichender sachdien­licher Hinweise. Eine Ausleuchtung der Informationsgelegenheit hätte da vielleicht Licht in die Sache gebracht. So versuchte die Frau ein Taxi anzurufen. Kevelaer hat allerdings nur noch Mietwagen und diese haben kein…

