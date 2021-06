„Kevelaerer Atemweg“ im Solegarten St. Jakob lädt zu Atem- und Dehnübungen ein Heute schon richtig geatmet?

Die Verantwortlichen haben sich gleich mal selbst vom Atemweg überzeugt… Fotos: eg

Einatmen, ausatmen, durchatmen – so oder so ähnlich könnte wohl das Motto des neuen „Kevelaerer Atemweges“ lauten. Am Gradierwerk im Solegarten St. Jakob gelegen soll die neue Attraktion den gesundheitsfördernden Effekt der solehaltigen Luft künftig verstärken. Angeleitete Atem- und Dehnübungen laden ein, sich Zeit für Körper und Seele zu nehmen, die gesunde Luft im Solegarten noch intensiver aufzunehmen.

Die Luft sei „im näheren Umfeld des Gradierwerks extrem gut“, betonte der Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer, Hans-Josef Thönnissen, bei der offiziellen Eröffnung des Atemweges. Er ist gemeinsam mit dem Team der Landschaftsgärtner für die Ausgestaltung des Weges verantwortlich. Für die gesundheitsfördernde Atemübungen sei der Solegarten damit prädestiniert als Standort. Mal eben aus dem Boden gestampft worden sei das Projekt allerdings nicht. Eine fachliche, medizinische Begleitung sei eine Grundvoraussetzung gewesen. Die haben die Verantwortlichen schließlich mit der Lungenklinik des Bethanien-Krankenhauses in Moers gefunden.

Fachlich und inhaltlich wird der Atemweg unter der Schirmherrschaft der Moerser Klinik stehen. Im Rahmen ehrenamtlichen Engagements bringen sich Dr. Patrick Stais, Oberarzt der Lungenklinik des Bethanien-Krankenhauses, und Julia Gielen, Leitung der Physiotherapie im Krankenhaus Bethanien, ein. Besonders für Patient*innen…