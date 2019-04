Der Erlös des Heimatabends in Kevelaer wurde an zwei Organisationen übergeben

Am 23. April übergab der Vorsitzende der Geselligen Vereine, Peter Tenhaef, den Erlös vom Heimatabend in Kevelaer an zwei Organisationen. Jeweils 1.500 Euro wurden an die Bürgerstiftung „Seid Einig“ und an das Jugendzentrum „Kompass“ übergeben.