Dreiste Kupferdiebe waren zum Wochenanfang in Kevelaer unterwegs: In der Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Montag (14. Januar 2019), 8.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Wasserstraße ein rund drei Meter langes Kupferfallrohr. Das Fallrohr war an einem freistehenden Einfamilienhaus angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.