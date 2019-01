In den 1920er-Jahren galt ein Kunstsalon als Treffpunkt für Künstler, Wissenschaftler, Ökonomen und Politiker. In Begegnung und Austausch wurde hier zur Industrialisierung und der Schnelllebigkeit, die auch damals bereits herrschte, ein Kontrapunkt gesetzt. Die Künstlerin Bettina Hachmann griff am vergangenen Wochenende mit dem 2. Kunstsalon auf Schloss Wissen diesen Gedanken auf und lud Interessierte hierzu in ihr Atelier ein.