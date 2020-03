Die Zweite war in jedem Satz nahe dran

Ein intensives Wochenende stand für Trainerin Heike Thyssen auf dem Programm. Sowohl in der Liga, als auch im Bezirkspokal traten beide KSV-Volleyballteams an.

Den Auftakt machte die Zweitvertretung in ihrem Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Liga, dem SV Budberg. Es war ein spannendes und ausgeglichenes Spiel. Letztendlich war aber hier der Favorit aus Budberg mit 3:0 (26:24/26:24/27:25) erfolgreich. Trainerin Heike Thyssen könnte eigentlich zufrieden sein. Doch in dem Spielverlauf hat der KSV II einfach zu viele Möglichkeiten liegen gelassen. Insbesondere ärgerte sie sich über das Nichtumsetzen von Anweisungen, was oft zum Punktverlust führte. Vielleicht fehlt der Mannschaft auch das motivierende Engagement vom verletzen Tobias Reuter.

So wurden heraus gespielte Führungen leichtfertig wieder vergeben. Auch ein stark spielender Janik Janßen konnte die Niederlage nicht verhindern. Für den Kevelaerer SV II spielten: Broeckmann, Holtappels, Janßen, Kannenberg, Nikrandt, Ophey und Peters.

Mit einem kleinen Kader nach Aachen

Weiter ging es in Aachen mit dem Spiel des SV Neptun Aachen gegen den Kevelaerer SV. Trainerin Heike Thyssen musste in dem Auswärtsspiel kurzfristig mit einem sehr kleinen Kader auskommen.

Nachdem Sebastian Derrix immer noch mit einer Knieverletzung ausfällt, konnten auch Zuspieler Robin Verhoeven und Florian Reschke krankheitsbedingt nicht auflaufen. Die Position des Zuspielers wurde so von Marcel Thyssen übernommen.

Nach kurzer Umgewöhnungszeit, den ersten Pass verwandelte Marcel Thyssen gleich erst mal selbst mit einem unerwarteten Angriff, lief das Spiel des KSV problemlos. Obwohl das Spiel bis zum 19:19 vom Ergebnis ausgeglichen war, hatte man nie das Gefühl, dass ein Satzverlust möglich ist. In der Schlussphase legte der KSV noch ein wenig zu und holte sich Satz eins mit 25:21.

Der zweite Satz verlief dann noch eindeutiger. Nur kurz konnte Aachen auf 9:10 aufschließen. Danach baute der KSV seinen Vorsprung unaufhörlich aus. Der stark aufspielende Diagonalangreifer Mirko Novak sicherte hier, wie auch im gesamten Spiel, mit seinen druckvollen Angriffen den Kevelaerer Erfolg. Ein 25:16 war das Resultat im zweiten Satz. Im dritten Durchgang ließ es der KSV etwas gemächlicher angehen und Aachen konnte bis zur Satzmitte einen 4-Punkte Vorsprung erspielen.

Beim Stand von 12:8 für Aachen, drehte der KSV, mit sieben Punkten in Folge, das Spiel aber. Diesen Vorsprung konnte der KSV bis zum Satz- und Spielende halten, Mit 25:22 ging der dritte Satz und damit das Spiel mit 3:0 an den KSV. Die Mannschaft belegt nun, punktgleich mit den Tabellendritten vom Osterather TV, den vierten Tabellenplatz. Da Osterath aber auch der nächste Gegner ist, können sich die Kevelaerer im nächsten Spiel selbst auf den dritten Platz verbessern.

Für den Kevelaerer SV spielten: Bergers, Broeckmann, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Tönißen.