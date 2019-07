Drei Tage lang dominierten Spiel, Sport, Action und Feiern das Geschehen rund um den Sportplatz des SV Union Kervenheim an der Platzanlage Et Everdonk. Am Freitagabend, 5. Juli 2019, hatten die Feierlichkeiten mit gut 200 Zuschauern und einem spannenden Seniorenturnier begonnen, bei dem natürlich auch der Gastgeber eine Mannschaft ins Rennen schickte.