Volleyballer sind weiter auf Erfolgskurs

An ihrem Nachholspieltag am vergangenen Sonntag konnte die Volleyball-Bezirksligamannschaft des Kevelaerer Sportvereins alle Punkte zu Hause halten. Am Ende standen zwei klare 3:0 Erfolge zu Buche. Die beiden gegnerischen Mannschaften aus Neuss, der TV Büttgen-Vorst und die SG Holzheim II, stellten den KSV nur selten vor Probleme.

Im Spiel gegen Büttgen-Vorst brauchte das Team um Mannschaftskapitän Jan Broeckmann zunächst etwas Anlaufzeit, um warm zu werden. So lief man anfangs einem Rückstand hinterher. Beim Stand von 9:8 kam dann erstmals die Führung für die Kevelaerer. Diese konnte bis zum Satzende gehalten werden. Mit 25:22 ging Satz eins an den KSV.

Die Kevelaerer blieben die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings erlaubten sich die Sportler, zum Leidwesen von Trainer Peter Herbe, immer wieder Eigenfehler. So wurde ein komfortabler 8-Punkte Vorsprung im zweiten Satz beinahe noch verspielt. Der TV war auf einen Punkt zum 24:23 herangekommen, ehe der KSV sich den finalen Punkt zum 25:23 sicherte.

Für den bisherigen Zuspieler Marius Peters, der aus gesundheitlichen Gründen zwei Wochen gefehlt hatte, kam im dritten Satz Peter Herbe aufs Feld. Der Mix aus individueller Überlegenheit und hoher Eigenfehlerquote bescherte den Zuschauer*innen abermals ein knappes Rennen. Erst in der Schlussphase des Satzes konnte sich der KSV absetzen und den dritten Satz mit 25:21 für sich entscheiden. Damit war der erste Erfolg unter Dach und Fach.

Von Beginn an konzentriert

Unterstützt durch die Zuschauer*innen musste die Kevelaerer Mannschaft im zweiten Spiel gegen die stärker eingeschätzte Mannschaft der SG Holzheim II antreten. Die Spieler nahmen das Spiel ernst und zeigten von Beginn an ein konzentriertes Spiel. Das Engagement spiegelte sich im Spielverlauf wider, der noch deutlicher verlief als im vorherigen Duell.

Eine stabile Annahme und effektives Angriffs- und Blockspiel ließen der SG keine Chance. Punkt um Punkt konnte sich das KSV-Team absetzen und holte sich Satz eins mit 25:17.

Die Kevelaer hatten ihren Gegner im Griff und immer eine Antwort parat. Flexibel wurden alle Positionen in das Angriffsspiel mit einbezogen. Die logische Konsequenz war wieder der deutliche Satzgewinn mit 25:18.

Trainer Peter Herbe wollte die Holzheimer auf keinen Fall wieder ins Spiel kommen lassen. Daher verzichtete er in dieser Phase auf jeglichen Spielerwechsel. Der KSV setzte weiter Akzente. Insbesondere die druckvollen Aufschläge von Marco Bergers und Grzegorz Pytlik stellten die Annahme Holzheims vor unlösbare Probleme. Mit klugen und präzisen Angriffen wusste auch Tobias Reuters zu überzeugen. Nach nur 50 Minuten reiner Spielzeit ging auch Satz Nummer drei mit 25:15 an den KSV.

Ein großer Dank der Sportler ging auch an die Zuschauer*innen und die Spieler*innen der übrigen KSV-Mannschaften, die das Team am Wochenende unterstützten.

In der Tabelle rückt der KSV II damit auf den zweiten Platz vor. Im kommenden Spitzenspiel am 5. Februar heißt der Gegner dann DJK Rheinkraft Neuss. Mit einem Sieg in diesem Spiel kann Neuss vom ersten Platz verdrängt werden.

Für die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV spielten: Marco Bergers, Jan Broeckmann, Jan Eyll, Peter Herbe, Cordell Nikrandt, André Ophey, Marius Peters, Grzegorz Pytlik und Tobias Reuters.

Heimspiele am Wochenende

Das nächste Heimspiel der Volleyballer wird von der ersten Mannschaft am Samstag, 29. Januar, in der Zweifachturnhalle am Schulzentrum ausgetragen. Um 13.30 Uhr ist Beginn gegen den Gegner TuS Lintorf 08. Direkt einen Tag später am 30. Januar spielen dann die Damen ihre Heimspiele in der Bezirksklasse gegen den 1. VBC Goch II und gegen den VC Eintracht Geldern IV. Anpfiff in der Zweifachturnhalle im Schulzentrum ist um 12 Uhr. Das zweite Spiel wird im Anschluss an das erste Spiel ausgetragen. Ebenfalls am 30. Januar, 11 Uhr, spielt die U18 in Oberhausen. Gegner sind hier der TB Osterfeld und der TuS Jahn Mönchengladbach.