Hätte man Andreas Holla, Trainer der DJK Twisteden, noch vor wenigen Wochen gesagt, dass die DJK Twisteden die Bezirksliga-Saison an Tabellenplatz acht abschließt, dann hätte der Coach wohl laut aufgelacht. Schließlich war die DJK nach einer eklatanten Schwächephase in der Rückrunde in arge Probleme hinsichtlich des Klassenerhalts geraten. Doch in der vergangenen Woche wurde der Nichtabstieg perfekt gemacht – und nun konnten die Twistedener dank eines 2:1-Heimsiegs im letzten Saisonspiel über den direkten Konkurrenten VfL Tönisberg sogar noch auf Rang acht klettern.