Frisch gedruckte Flyer verleihen schon mal einen kleinen Vorgeschmack von dem, was die Besucher während der Kunstausstellung erwartet: „Es wird bunt und umfangreich“, verspricht die Künstlergruppe „3D und Jutta“, die ihre Exponate und Objekte am 7. und 8. September 2019 in der Halle von „Werbetechnik Douteil“, am Schenken 2, in Kevelaer, präsentieren.

Die Freude auf die kommende Ausstellung ist der Künstlergruppe deutlich anzumerken. „Ja, wir sind schon mächtig gespannt, wie die Besucher auf unsere neuen Werke reagieren“, bestätigen Hildegard Jacobs-Douteil, Gregor Douteil und Christa Douteil. „Irgendwann hat man wieder so viel...