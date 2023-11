25 Jahre St. Martin für die Kita Spatzennest

Am Montag, 6. November 2023, feierte die städtische Kindertageseinrichtung Spatzennest am Keysershof traditionsgemäß ihr Martinsfest mit den Kindern und ihren Familien. Alles beginnt immer mit einem Martinszug und voran reitet St. Martin auf seinem weißen Pferd. Die Kinder mit ihren kreativen und selbstgebastelten Fackeln zogen hinter ihm her.

Dabei sangen die Kinder stolz und lauthals die Martinslieder, die sie in ihren Gruppen bereits fleißig geübt hatten.

Anschließend zeigte sich St. Martin auf seinem Pferd bei der Mantelteilung gemeinsam mit dem Bettler bei einem kleinen Stehgreifspiel den Kindern und ihren Eltern, würdigte die tollen Fackeln und lud schließlich alle Beteiligten dazu ein, einmal mehr darauf zu achten, mit anderen Menschen zu teilen.

Dann zogen alle zum gemeinsamen Singen am Martinsfeuer auf den Spielplatz des Spatzennestes. Nach und nach konnten die Kinder ihre Martinstüte beim St. Martin persönlich in Empfang nehmen.

Der St. Martin der Kita Spatzennest ist im realen Leben Stephan Simmes. Er begann seine „Martinskarriere“ als Ehrenamt bereits während seiner schulischen Ausbildung als Praktikant im Spatzennest. Nun steht der erfahrene Sozialpädagoge und Familienvater von zwei Schulkindern dem Spatzennest auch nach 25 Jahren immer noch treu und verlässlich als St. Martin zur Verfügung.

Die Kita Spatzennest freut sich noch auf viele weitere gemeinsame Jahre mit Stephan Simmes.