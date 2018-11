Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Erst 30 Jahre später wurde mit der Pax-Christi-Bewegung dem Frieden und der Aussöhnung zwischen den Völkern der Weg bereitet.

Einer der Wegbereiter des Friedens in Kevelaer war der französische Bischof Pierre-Marie Theas aus Lourdes, der am 4. April 1948 in Kevelaer 266 Kindern die Erstkommunion spendete und ein eindrückliches Zeichen der Versöhnung zwischen den damaligen Erzfeinden Frankreich und Deutschland setzte.

Kurz nach diesem Besuch und dem ersten Pax-Christi-Kongress in der Marienstadt wurde 1949 in der Gnadenkapelle die Pax-Christi-Lampe entzündet, die seitdem dort ohne Unterbrechung brennt. Jeden Samstag wird dort die Friedensmesse gelesen. Das Forum Pax Christi trägt auch den Namen dieser Bewegung. Die Pax-Christi-Bewegung Kevelaer ist heute noch aktiv.

Nun lud der Pax-Christi-Diözesanverband Münster unter Mitwirkung des Pax-Christi-Dialogs Kevelaer zu einem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges ein. Dr. Norbert Otterbeck hatte diesen Nachmittag gemeinsam mit Matthias Lauks und Veronika Hüning vom Pax Christi Münster organisiert und führte ihn als Moderator durch.

Zu Beginn der Veranstaltung berichteten Mathias Cronauer und Johannes Gertz, die beide langjährige Pax-Christi-Mitglieder sind und kürzlic…

