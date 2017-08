Ausbildungstart bei der Volksbank an der Niers

Bankkaufleute sind Profis darin, anderen Menschen Wünsche zu erfüllen. Und dazu braucht es eine ganze Menge Know-how! Denn jeder Kunde möchte mit seinen Anliegen persönlich und kompetent beraten werden. Zehn neue Auszubildende stellen sich seit Anfang August bei der Volksbank an der Niers dieser anspruchsvollen Herausforderung. Sie wollen lernen, wie man umfassend und qualifiziert berät, wie man die jeweils richtigen Finanzlösungen findet und individuelle Finanzkonzepte erstellt.

Zunächst aber startete der Einstieg ins Berufsleben mit einer Projektwoche. Hier war Teamarbeit gefragt und die Aufgabenstellung hatte ebenfalls einen besonderen Reiz: „Digitalisierung in der Bankenwelt“ – ein für die Finanzbranche höchst spannendes Thema, bei dem Kreativität und Ideenreichtum unter Beweis gestellt werden konnten. Außerdem erlangten die Auszubildenden erste Einblicke in die genossenschaftliche Bankenwelt. Die künftigen Bankkaufleute erwarten abwechslungsreiche zweieinhalb Jahre. Zunächst sind sie in den Kunden- und Servicebereichen im gesamten Geschäftsgebiet im Einsatz. Im weiteren Verlauf der Ausbildung lernen die Auszubildenden auch die Arbeitsabläufe in den internen Abteilungen der Bank kennen, zum Beispiel im Zahlungsverkehr, im Controlling oder Marketing.

Weitere Informationen zu einer Ausbildung bei der Volksbank an der Niers gibt es unter www.vb-niers.de/ausbildung.