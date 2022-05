Am 4. Mai hat Nico Perruccio die Pizzeria „Trattoria La Piazza“ am St. Klara Platz neu eröffnet Italienisches Flair für alle

Lokalinhaber Nico Perruccio wird in der Küche von seiner Mutter Donata Vetrano unterstützt. Foto: eg

Beinahe still und heimlich kehrte Anfang Mai wieder Leben in die Pizzeria „Trattoria La Piazza“ am St. Klara Platz 1 zurück. Keine breite Werbung, keine große Ankündigung. Plötzlich brannte wieder Licht und seit dem 4. Mai 2022 heizt der Pizzaofen wieder ordentlich ein. Nachdem das Lokal unter der Leitung von Bledi Gashi vor einiger Zeit geschlossen wurde, hat der Gastronom den Laden nun weitervermietet. Neuer Betreiber ist Nico Perruccio, der vor vier Jahren aus Italien nach Deutschland gekommen ist.

„Zuerst war ich alleine hier“, berichtet Perruccio, der aktuell noch in Weeze lebt. Vor drei Jahren sind auch seine Eltern Donata Vetrano und Cosimo Perruccio, der in den 80er/90er-Jahren bereits rund zehn Jahre in Deutschland verbracht hat, nachgekommen. Der Preis für die Auswanderung der Familie aus Apulien nach Deutschland war unter anderem die Aufgabe des Restaurantbetriebes in Italien. 17 Jahre lang hat die Familie ihren Betrieb in der Heimat geführt.

Die Sehnsucht nach der Gastro war dementsprechend groß. Als die Familie vor wenigen Wochen dann von dem leerstehenden Ladenlokal in Kevelaer erfuhr, ging alles ziemlich schnell. Rund eine Woche habe es gedauert, bis alles in trockenen Tüchern und unterschrieben gewesen sei, berichtet Nico Perruccio. Ganz unbekannt ist dem 32-Jährigen das Lokal nicht: „Als ich gekommen bin, habe ich hier 2/3 Monate gearbeitet.“

Und auch der Betrieb in Kevelaer soll wieder e…