Kalenderverkauf für einen neuen Zahnarztstuhl in Gohomey

Sanft streicht ein Kranichpärchen durch die Luft, in einem knatschgelb leuchtenden Getreidefeld behauptet sich stolz und selbstbewusst eine einzelne Blume, in einem Spinnennetz blinzeln funkelnde Regentropfen dem jungen Tag entgegen – all diese so scheinbar leicht eingefangenen Naturmotive eint ein hehres Ziel: Sie sollen helfen, den Menschen in einem bitterarmen westafrikanischen Dorf einen Besuch beim Zahnarzt zu ermöglichen.

Das Medizinerehepaar Dr. Roland (Zahnarzt) und Angelika Klein (Allgemeinärztin) aus Kevelaer verbindet Hobby, Leidenschaft und Beruf – die beiden gestalten seit vielen Jahren mit den auf Reisen, Radtouren und Spaziergängen mit der Kamera eingefangenen Motiven einen Kalender. Handgemacht – vom kleinen Holzblöckchen, in den die zwölf Kalenderblätter hineingesteckt werden können, bis zur Verpackung.

Der fröhliche und stimmungsvolle Kalender für Schreibtisch und Regal soll nicht nur durchs Jahr begleiten, er soll auch helfen. „Wir brauchen dringend einen neuen Stuhl zur zahnärztlichen Behandlung der armen Landbevölkerung im westafrikanischen Gohomey“, sagen die Kleins. Und deshalb verkaufen die beiden ihren Kalender für die gute Sache – der komplette Erlös fließt ins „Zahnarztstuhl-Projekt“ für Gohomey.

Seit einigen Jahren schon engagieren sich die beiden Mediziner für das Krankenhaus-Projekt der Stiftung „Aktion pro Humanität“ (APH) in Benin, Westafrika. Einmal im Jahr reisen Roland und Angelika Klein mit einer medizinischen Delegation vom Niederrhein ins kleine westafrikanische Land, um zu helfen – ehrenamtlich, wie alle, die sich für APH einsetzen.

In diesem Jahr aber macht Corona eine Reise nach Benin unmöglich. Die Kleins wollen dennoch aktiv werden. 25 Euro kostet der Jahreskalender 2021 inklusive Holzbänkchen, 20 Euro ohne Steckklötzchen.

In ihrer gemeinsamen Praxis in Kevelaer hat das Ärztepaar gleich vorn am Eingang eine Fotowand installiert, an der man sich alle zwölf Motive für 2021 anschauen kann. Der Kalender ist ab sofort als Geschenk verpackt in der Kevelaerer Praxis, Busmannstraße 18, erhältlich. Bestellungen sind auch möglich unter Tel. 0151-21051820 und per Mail an Kalenderfuerbenin@gmail.com.

Foto: privat