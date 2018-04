Letzten Herbst erfolgte der Spatenstich für das neue Mehrzweckbecken auf der Hüls. In Kürze beginnen nun die Arbeiten innerhalb des Hallenbades. Parallel dazu lief der normale Hallenbadbetrieb weiter. Das wird sich ändern.

Ab Freitag, 4. Mai, (nach Ende des Frühschwimmens um 8 Uhr) bleibt das Bad für die Besucher bis voraussichtlich Ende des Jahres geschlossen. „Für die Vereine, die das Hallenbad nutzen, hat der neu gegründete Bäderbeirat der Stadt eine gute Lösung gefunden“, verweist Klaus Schürmanns, Vorsitzender des Bädervereins Kevelaer, darauf, dass das Vereinsschwimmen in diesem Jahr dienstags und donnerstags im Freibad stattfindet. „Für die Vereine wird an diesen Tagen die äußere Schwimmbahn abgetrennt.“ Der öffentliche Schwimmbetrieb würde also an diesen Tagen ab dem Nachmittag ein wenig eingeschränkt.

Verlässliches Schwimmen

Im vergangenen Jahr wurde im Freibad jeden Dienstag ein „verlässliches Schwimmen“ eingeführt. Dieses Angebot wird vor dem Hintergrund des Vereinsschwimmens im Freibad erweitert. Ab 1. Mai ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann die Stadt die Öffnungszeiten zwar auf 10 bis 14 Uhr beschränken. Jeden Dienstag und Donnerstag können die Wasserratten aber garantiert bis 20 Uhr ins kühle Nass springen, bei jedem Wetter. „Dieses Angebot sollten die Schwimmsportler auch in dieser Freibadsaison aktiv nutzen“, appelliert Schürmanns an die Freibadfans.

Beim Besuch des Freibads werden sich viele zunächst über das viele „Blau“ wundern. Seit letzten September hatte das ehrenamtliche Technik-Team des Bädervereins die Folien im Freibad erneuert. Das Verschweißen der blauen Spezialfolie an der ersten Seitenwand des Schwimmerbeckens wurde nun erfolgreich abgeschlossen.

Aber auch außerhalb des Freibades tut sich was. So teilte Organisator Hans-Gerd Joosten auf der Mitgliederversammlung des Bädervereins mit, dass der 12. Trödelmarkt am Sonntag, 7. Oktober, auf dem Parkplatz des Hallenbades stattfindet. Mitglieder des Vereins können sich auf jeden Fall „exklusiv“ bis zum 31. Mai bei Hans-Gerd Joosten (Telefon: 02832/70397) für maximal zwei Plätze anmelden. Ab dem 1. Juni werden die Standplätze (für 17 Euro) auch an Nicht-Mitglieder vergeben. Der Erlös ist für die Sanierungsarbeiten im Freibad bestimmt.

Das Familienbad am Samstag, 28. April, entfällt aufgrund einer Veranstaltung.

Service

Der Bäderverein steht bis zum 21. Juli jeden Samstag im Freibad von 10 bis 14 Uhr (außer Kirmessamstag) für alle Fragen rund um die Mitgliedschaft zur Verfügung.

Die Stadt informiert unter Telefon: 02832/122999 tagesaktuell über die Öffnungszeiten des Freibades. Auch Änderungen im Tagesverlauf, z.B. durch Witterungseinflüsse, werden auf diese Weise angesagt. Für weitere Informationen sind die Mitarbeiter des Freibades unter Telefon: 02832/122998 zu erreichen.