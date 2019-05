Sie nennen sich „Kipkes“, „Piepmätze“, „Wibbelstertches“, „Zilpzalps“ und „Tschierpies“. Seit vielen Jahren bietet die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ in Kevelaer Kindern Raum zum Spielen, Lernen und einfach Kind sein. In diesem Jahr kann das Spatzennest auf 25 Jahre zurückblicken. Ein Grund zum Feiern. „Auf jeden Fall“, betont Birgitt Reudenbach, die seit 25 Jahren die Geschicke der städtischen Kindertageseinrichtung am Keysershof leitet und damit die Flügel über ihre kleinen Spatzenkinder breitet.