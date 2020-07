Akkubohrmaschinen aus Kindergarten gestohlen

Ein unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 25. Juli 2020, 18 Uhr, und Montag, 27. Juli 2020, 8.50 Uhr, in den Kindergarten am Altwettener-Weg ein. Der Täter öffnete mehrere Terrassentüren, die man über das Außengelände des Kindergartens erreicht. In Inneren wurden nahezu alle Räume und Schränke durchsucht, dabei beschädigte der Täter diverse Schränke und Schubladen. Mit mindestens zwei Akkubohrmaschinen flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.