Blauen BMW beschädigt

in unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019 einen 5er BMW-Kombi im Bereich des Hecks beschädigt. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Wagen auf dem kleinen Parkplatz an der Friedensstraße am Samstag abgestellt und den Lackschaden im Bereich der hinteren Stoßstange am Sonntag gegen 14.00 Uhr festgestellt. Seine Schwester hatte den Pkw noch um 00.00 Uhr noch unversehrt vorgefunden. Der Unfall könnte beim Ein- oder Ausparken geschehen sein. Die Polizei geht davon aus, dass ein silberfarbener Pkw den Unfall verursacht hat und hat entsprechende Fremdfarbe sichergestellt. Die Polizei Goch, Telefon 02823-108, sucht Zeugen.