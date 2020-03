Mitsubishi auf Discounterparkplatz beschädigt

Am Donnerstag, 12. März 2020, zwischen 10 Uhr 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kevelaerer Straße einen Mitsubishi ASX. Der Mitsubishi in schwarz wurde durch den Fahrer an der Beifahrertür beschädigt, anschließend verließ er die Unfallstelle unerlaubt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.