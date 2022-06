Pedelec-Fahrerin verstirbt nach Sturz

Am Dienstag, 21. Juni 2022, gegen 17.45 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Marienstraße in Richtung Wetten. In Höhe des Brunefeldsweg beginnt eine Baustelle, die mit Warnbaken versehen ist. Bei der Umfahrung dieser Baustelle stürzte die 79-Jährige und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen.

Die 79-jährige Pedelecfahrerin aus Kevelaer, ist am Mittwoch (22. Juni 2022) in einer Klinik verstorben.

Die Polizei sucht Unfallzeuginnen und -zeugen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der am Unfall nicht beteiligte Fahrer eines mintgrünen Renault hatte der Verletzten geholfen und war gegebenenfalls Unfallzeuge. Auch er wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02821-1250 zu melden. Es soll sich um einen jungen, schlanken Mann mit blonden Haaren handeln, der eine Jeans und ein blaues T-Shirt trug.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz betreute die Angehörigen der Schwerstverletzten.