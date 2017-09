Am Samstag, 23. September, werden auf der Golfanlage des Golfclubs Schloss Haag in Geldern die 11. Kevelaerer Golf-Stadtmeisterschaften ausgetragen. Alle Kevelaerer Golfbegeisterten sind aufgerufen teilzunehmen. Ein umfangreiches Teilnehmerfeld würde der Veranstaltung den entsprechenden Rahmen geben und für einen attraktiven sportlichen Wettkampf sorgen.

Neben der Ehre und dem Wanderpokal der Stadt Kevelaer gibt es eine Reihe weiterer Preise in verschiedenen Leistungsklassen zu gewinnen, sodass sich eine Teilnahme für jeden – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – auszahlen kann.

In den vergangenen zehn Auflagen haben sich bislang lediglich drei Spieler den Stadtmeistertitel sichern können: Roland Gendritzki (2007 und 2009), Christian Hüpen (2008 und 2010) sowie der mittlerweile ins Profilager gewechselte Benedikt Polders (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016) mit unglaublichen 6 aufeinanderfolgenden Siegen seit 2011.

Daher und aufgrund anderer Verpflichtungen wird der Seriensieger Benedikt Polders in diesem Jahr nicht antreten. Die Chancen für alle anderen, sich den Titel des Kevelaerer Golf-Stadtmeisters zu sichern, sind also deutlich höher.

Das Turnier wird auch in diesem Jahr auf der Anlage des Golfclubs Schloss Haag in Geldern ausgetragen. Auf die Beine stellen lässt sich das Turnier aber am Ende nicht ohne die tatkräftige und finanzielle Unterstützung von Sponsoren. Daher möchten sich die Organisatoren schon im Vorfeld ausdrücklich beim Hauptsponsor Mercedes Herbrand sowie den Co-Sponsoren Gartencenter Breuer, Galerie Kocken, Augenoptik Plümpe, Golfanlage Schloss Haag und der Trattoria La Piazza bedanken.

Wie schon in den Vorjahren haben wieder maximal 80 Spielerinnen und Spieler die Chance auf den Titel sowie die weiteren Platzierungen und Sonderpreise, die im Rahmen der Stadtmeisterschaften ausgespielt werden. Anmeldungen nimmt das Organisationsteam (Jürgen Borghs, Roland Gendritzki, Thomas Hardieck und Marcus Plümpe) noch bis Mittwoch, 20. September, 14 Uhr per Mail (an kev.golf.stadt@gmx.de) oder per Fax (an die 02832/799425) entgegen.