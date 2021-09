Vorstand, Jubiläum und Kunstrasenplatz

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Sportvereins Viktoria 1922 Winnekendonk e.V. konnte der Vorsitzende Peter Schlossarek trotz der geltenden Corona-Auflagen 76 Mitglieder begrüßen. Die Freude über das Interesse war bei den Verantwortlichen groß. So konnte die diesjährige Versammlung zeigen, dass das Vereinsleben trotz der Pandemie nicht eingeschlafen und der Wille zum Engagement der Mitglieder weiter groß ist.

Die einzelnen Abteilungen konnten viel Positives vermelden. Hervorzuheben ist hier vor allem die Mädchen- und Frauenfußballabteilung, die enormen Zuwachs erfährt.

Im Vorstandsbericht gab Peter Schlossarek Auskunft über den derzeitigen Stand der Bauarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz: „Wenn das Wetter mitspielt, können wir voraussichtlich im Oktober 2021 den neuen Platz einweihen.“ Weiter berichtete er über die erfolgreiche Lauf-Challenge aller Abteilungen, über Kooperationen mit Schulen und der AOK, den Aufbau eines Fan-Shops, das Soccer-Camp der Jugendabteilung, den Aufbau neuer Facebook- und Instagram-Profile und den Gewinn eines Preisgeldes über 750 Euro für die Darstellung der Radsportgruppe. Auch die Waffelbackaktion zugunsten der Flutopfer (das KB berichtete) laufe erfreulich positiv, so Schlossarek.

Bezüglich der Sponsorenaktion – Pat*innen für Kunstrasenfelder – könne der Verein derzeit bereits über 120 Sponsor*innen aufrufen mit einem Spendenvolumen von über 22.000 Euro.

Mit dem Aufbau neuer Umkleide- und Duschcontainer, einer neuen Blockhütte für den Lauftreff, eines neuen Kassenhäuschen für den Kassierer, neuer Garagen und mit dem Aufbau eines großen Veranstaltungszeltes konnten weitere große Aktionen abgeschlossen werden.

Planungen fürs Vereinsjubiläum laufen

Der Verein feiert zudem im kommenden Jahr das 100-jährige Vereinsjubiläum. Die Verantwortlichen informierten die Mitglieder über die laufenden Planungen: Es wird verschiedene Veranstaltungen geben, unter anderem eine Silvesterparty in der ÖBS. Weiterhin wird eine Festschrift erstellt. Hierzu bittet der Vorstand um Unterstützung durch Einreichung alter Bilder aus der Vereinsgeschichte.

Vor den Vorstandswahlen wurde Dorothe Ophey, die sich nicht mehr zur Wahl als II. Vorsitzende zur Verfügung stellte, verabschiedet. Peter Schlossarek hob die Verdienste in der langen Vorstandstätigkeit und als Übungsleiterin in der Turnabteilung von Ophey hervor. 14 Jahre übte sie die Vorstandstätigkeit als II. Vorsitzende aus. Sie prägte den Verein in dieser Zeit wesentlich mit. Mit einem Geschenk des Vereins und langem Applaus der Mitglieder wurde Ophey verabschiedet. Von der Versammlung wurde Thomas Aben zum neuen II. Vorsitzenden gewählt, ansonsten gab es keine Veränderungen im Vorstand.

Wie in den Vorjahren, wurde die Ehrung langjähriger Mitglieder durch Dorothe Ophey durchgeführt. Zur Ehrung waren in diesem Jahr neun Mitglieder für 25, sechs Mitglieder für 40, vier Mitglieder für 50, ein Mitglied für 60, zwei Mitglieder für 65 und sogar ein Mitglied für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit vorgesehen. Aufgrund von Corona, Krankheit und Urlaub konnten leider viele zu Ehrende an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen.