Veranstaltungen jetzt melden

„Findet in diesem Jahr wieder der Spezialitätenmarkt ‚Fiesta Europa‘ statt?“, „Wann beginnen die Kevelaerer Puppenspiel-Tage?“, „Welches Theaterstück wird im April gezeigt?“ – diese Fragen können alle mithilfe des Veranstaltungskalenders der Stadt Kevelaer beantwortet werden.

Viermal im Jahr sammelt das Kevelaer Marketing kulturelle und gesellschaftliche Termine, um diese in einem Faltprospekt zu veröffentlichen. Vereinsvorstände und Organisatoren werden hiermit gebeten, ihre öffentlichen Veranstaltungen zwischen April und Juni 2017 zu melden. Dies kann sowohl telefonisch (unter der Nummer 02832-122-802) als auch schriftlich (Kevelaer Marketing, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Telefax-Nummer 02832-122-989) oder per E-Mail an kultur@stadt-kevelaer.de geschehen. Auch online ist die Nennung der Veranstaltungen unter der Rubrik „Veranstaltungen“ auf der Homepage der Stadt Kevelaer möglich. Die Aufnahme der Termine in den mehrseitigen Veranstaltungskalender ist kostenfrei. Redaktionsschluss ist Montag, 20. Februar 2017.