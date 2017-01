Schuldezernent Marc Buchholz kritisiert die Landesvorgaben zur Inklusion

Die Kommunen bleiben auf den Kosten für Inklusionsassistenten an Schulen weitgehend sitzen (s. unten). Das KB sprach mit Schuldezernent Marc Buchholz darüber, was das für die Schüler in Kevelaer bedeutet.

KB: Herr Buchholz, sind körperliche Behinderungen noch ein Kostenfaktor für Kevelaers Schulen oder herrscht überall Barrierefreiheit?

Marc Buchholz: Körperliche Einschränkungen sehe ich grundsätzlich nicht aus der Kostensicht. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sollen die bestmöglichen Chancen haben, am öffentlichen Leben und damit auch an den Schulgemeinschaften teil zu haben. Unser Schulzentrum ist weitestgehend barrierefrei. Am Scherenbau installieren wir in diesem Jahr noch einen Aufzug. Die Aufwendungen von geschätzten 90.000 Euro sind im Etat eingeplant. Das ist keine Einzelmaßnahme, sondern eine bauliche Investition: Wir müssen davon ausgehen, dass Barrierefreiheit für öffentliche Gebäude gesetzlich verpflichtend werden wird und dass wir immer wieder Kinder – möglicherweise in Zukunft auch mal Lehrer oder Begleitpersonen – mit körperlichen Einschränkungen im Schulzentrum haben werden. Als vor rund zehn Jahren auf Anregung des Seniorenbeirates die Rampe am Hallenbad gebaut wurde, gab es darum noch eine große Diskussion. Heute ist das selbstverständlich.

Wie sieht es an den Grundschulen aus?

Die St.-Antonius-Grundschule hat ebenerdige Klassen, die ebenfalls weitestgehend barrierefrei zugänglich sind. Hier arbeiten wir eng mit den Schulleitungen zusammen, um den Unterricht so z…

