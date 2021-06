Solegarten St. Jakob feiert den 1. Geburtstag

Vor einem Jahr sollte der Solegarten St. Jakob feierlich eröffnet werden. Das ließ die Corona-Lage jedoch nicht zu und die umfangreichen Planungen mussten gestoppt werden.

Zum 1. Geburtstag, am Freitag, 25. Juni, kann erneut keine große Feier stattfinden, aber das Team „Tourismus & Kultur“ der Wallfahrtsstadt will diesen Tag nicht sang- und klanglos verstreichen lassen und hat sich, in Kooperation mit dem Restaurant „Venga“, einiges einfallen lassen, um den Besuchern den Einstieg ins Wochenende zu versüßen.

Geocache versteckt

Nur am Freitag, 25. Juni, wird auf dem Gelände des Solegartens ein Geocache versteckt sein, den die Besucher, genau wie bei einer Schnitzeljagd, suchen müssen. Dieser Gegenstand liegt zusammen mit einem Logbuch in einem Behälter, dem sogenannten Geocache. Die Koordinaten des Suchbereiches werden erst am Freitagmorgen auf den Social-Media-Kanälen der Wallfahrtsstadt veröffentlicht, dann ist die Jagd eröffnet und der Spaß kann beginnen.

Die Veranstaltungstechniker des Konzert- und Bühnenhauses und die Mitarbeiter des Restaurants „Venga“ haben sich etwas Besonderes zum Solegarten-Geburtstag einfallen lassen. Die Bühnenhaus-Crew wird den Bereich um das Gradierwerk aus luftiger Höhe, vom Wandel-Gang des Bauwerks aus, beschallen. „An diesem Tag dürfen sich die Besucher über ‚chillige‘ Lounge-Musik ‚von Oben‘ freuen“, sagt Lisa Verhoeven von der Abteilung „Tourismus & Kultur“. Und damit der entspannte Tag stilgerecht begangen werden kann, gibt’s im Restaurant „Venga“, gegen Pfandgebühr, eine Picknicktasche mit diversen kleinen Gerichten, herzhaft bis süß, Getränken, Gebäck und eine kleine Überraschung für die Kinder.

Das Ganze wird durch eine Wolldecke für das Picknick auf dem Rasen am Gradierwerk und durch einen Gutschein für ein Softeis komplettiert. Durch den zusätzlichen Erwerb von Piccolos oder des Cocktails „Jakob 1791“ kann das Picknickangebot upgegradet werden.

So können die Besucher des 1. Geburtstages des Solegartens St. Jakob am 25. Juni, ganz nach dem Motto „Gesund an Leib und Seele“, den Tag entspannt genießen und in diesen, oft durch zu viel Stress belasteten Zeiten, die Seele einmal baumeln lassen. „Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Grundsätzlich bietet der Solegarten St. Jakob die besten Voraussetzungen für ein Picknick auf der Wiese“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.