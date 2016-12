1340 Jahre gemeinsam für die Volksbank an der Niers

Zur diesjährigen Jubilarfeier hatten Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank an der Niers in das Dicks Waldhaus Weeze eingeladen. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen hatte viele Worte des Dankes für die Jubilare mitgebracht und in festlicher und gleichzeitig lockerer Atmosphäre erlebten alle einen schönen Abend. Insgesamt wurden in diesem Jahr 47 Jubilare geehrt, die für 1340 Jahre Volksbank an der Niers stehen.

Für 25 Jahre Treue zur Volksbank wurden Dieter Abel, Petra Bienemann, Sigrid Häusler, Claudia Hamaekers, Isabella van Husen, Andreas Lamers, Yvonne van Meegen, Oliver Niewerth, Christel Paeßens, Andrea Pütz-Noy, Heidi Schax, Raphael Steegmann und Carola Theysen mit einer persönlichen Laudatio geehrt und erhielten neben einer Urkunde der IHK jeweils eine Bronzeskulptur.

Auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit zur Volksbank können Theo Elbers, Rosy Fredericq, Josef Jansen und Theo Peters (nicht auf dem Foto) zurückblicken.

Seit 40 Jahren ist Josef Steegmann bei der Volksbank beschäftigt. Auch diese Jubilare erhielten eine Bronzeplastik als Zeichen der besonderen Anerkennung.

35 Jahre: Sabine Cuypers, Cordula Giesen, Joachim Geelen, Stefan Gorthmanns, Eva Janßen, Kurt Klingen, Jörg Litjes, Edgar Pastoors, Franz Steenmans, Gabi Wenders, Reinhard Zaadelaar, Doris Kaminski und Michael Rütten (nicht auf dem Foto);

30 Jahre: Wilfried Bosch, Michael Braßeler, Christoph Dicks, Karin Jasinski, Helga Puff, Burkhard Simons sowie Elke Dohr, Antje Gravendyk und Johannes Scholten (nicht auf dem Foto);

10 Jahre: Judith Flick, Nadine Küsters, Julian Neunstöcklin, Jessica Pastoors, Heike Weber, Felix van Well und Kathrin Willems.