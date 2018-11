Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Wie die Polizei heute mitteilt, fuhr am Freitag, 9. November 2018, gegen 8.45 Uhr ein 80-jähriger Mann aus Kevelaer in einem BMW X1 auf der Straße Velder Dyck in Richtung Twisteden. Vor ihm wollte ein Autofahrer nach links in den Blumenheideweg abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt dieser Autofahrer an und der 80-Jährige bremste seinen BMW ab. Hinter dem 80-Jährigen war eine 38-jährige Frau aus Kevelaer in einem VW Passat unterwegs. Sie fuhr auf den BMW auf. Der 80-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 38-Jährige verletzte sich leicht. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.