Am Montag, 8. Juni 2020, zwischen 11 Uhr und 16.20 Uhr, flüchtete ein unbekannter Autofahrer, nachdem er auf der Straße Am Schenken einen weißen Audi A5 beschädigt hatte. An dem Wagen entstand ein Schaden an der Fahrertür. Der Verursacher hinterließ keine Angaben zu seiner Person und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei Goch bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02823 1080.