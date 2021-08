Fahrer eines schwarzen BMW gesucht

Am Samstag, 7. August 2021, kam es auf der Twistedener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem Mitsubishi die Twistedener Straße in Fahrtrichtung Kevelaer. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung kam ihr ein schwarzer BMW entgegen. Die Außenspiegel beider Wagen kollidierten miteinander und wurden beschädigt. Während die Kevelaererin anhielt, fuhr der Fahrer des BMW weiter und bog schließlich auf die Weller Landstraße in Fahrtrichtung Lieven Heer ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim Fahrer des BMW soll es sich um einen circa 23 bis 25 Jahre alten Mann mit mittellangem Haar gehandelt haben.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.