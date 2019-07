Sieben Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Am Sonntag, 14. Juli 2019, gegen 18.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus Neuss in einem Dacia Logan auf der Straße Velder Dyck von Twisteden in Richtung Bundesstraße 9. Eine 43-jährige Frau, eine 40-jährige Frau, eine 20-jährige Frau und ein 5-jähriges Mädchen (alle aus Neuss) saßen ebenfalls im Fahrzeug. Ein 38-jähriger Mann aus Kevelaer war in einem Ford Transit auf der vorfahrtsberechtigten Straße Walbecker Dyck in Richtung Kevelaer unterwegs. Auf der mittleren Sitzreihe des Transporters saßen eine 48-jährige und eine 49-jährige Frau (beide aus Weeze).

Der Dacia stieß an der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Ford Transit zusammen. Der 53-Jährige Fahrer des Dacia Logan verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Seine 43-jährige Beifahrerin verletzte sich ebenfalls schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der 38-jährige Fahrer des Transporters unverletzt blieb, verletzten sich alle weiteren genannten Insassen der beiden Fahrzeuge leicht. Die leicht Verletzten wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.