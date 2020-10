Unbekannte stehlen Handtasche aus Honda Jazz

Offenbar mit einem Stein schmissen unbekannte Täter zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr am Dienstag, 13. Oktober 2020, die Scheibe eines roten Honda Jazz ein, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Sankt-Georgsritt abgestellt war. Sie stahlen aus dem Kofferraum des Wagens eine Handtasche samt Smartphone. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Tatzeitraum machen können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.