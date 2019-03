Ein Schnappschuss vom Radfahren am Niederrhein

Endlich schönes Wetter um eine ausgiebige Fahrradtour ins Grüne zu machen. Die passende Gelegenheit für Hobbyfotografen, einen Schnappschuss zum Motto „Radfahren am Niederrhein“ zu ergattern. Noch bis zum 1. April bietet sich die Chance, sein Lieblingsmotiv beim Fotowettbewerb der Wallfahrtsstadt Kevelaer einzureichen und mit ein bisschen Glück attraktive Preise zu gewinnen.

Die Jury wählt die besten Motive aus

Besetzt ist die Jury des Wettbewerbs mit sechs Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen. Selbstverständlich lässt es sich Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Kevelaer, nicht nehmen an der Bildauswahl zu beteiligen. Auch Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing, bringt seine Kenntnisse über den Niederrhein ein. David Simon und Markus van Oorschot von der „MedienManufaktur Niederrhein“ bilden die beiden Experten im Gremium und werden ein fachkundiges Auge auf die Motive werfen. Das „Bauernhofcafé Binnenheide“ als beliebter Zwischenstopp für Radfahrer ist durch Dennis van den Berg auch in der Jury vertreten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club – ADFC, Kreisverband Kleve e.V. (i.G.) unterstützt in Person von Eckehard Lüdke. „Alle Mitglieder sind schon sehr gespannt auf die Einreichungen und freuen sich auf die Jury-Sitzung Anfang April“, so Bernd Pool Leiter Stadtmarketing.

Einfach Mitmachen, es lohnt sich!

Denn es werden nicht nur alle eingereichten Bilder im Anschluss durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgestellt, sondern es warten auch insgesamt sieben attraktive Preise auf die Gewinner des Wettbewerbs.

Der Hobbyfotograf, der den 1. Platz belegen wird, kann sich jetzt schon auf einen exklusiven Einzelworkshop „Fotografie“ bei der „MedienManufaktur Niederrhein“ freuen. Auch der 2. und 3. Platz wird belohnt mit einem Workshop zum Thema „Landschaftsfotografie“ unter der fachkundigen Anleitung von David Simon und Markus van Oorschot. Kultur-Interessierte dürften sich über den 4. und 5. Platz freuen, dort wartet jeweils ein Theater–Abonnement für die Spielzeit 2019/2020 im Konzert- und Bühnenhaus für eine Person.

Die Plätze 6 und 7 sind etwas für Genussmenschen, denn samstags oder sonntags von 9 bis 11 Uhr kann ein Verzehrgutschein für das Schlemmerbuffet für zwei Personen im „Bauernhofcafé Binnenheide“ eingelöst werden.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Freiluft-Messe „fahrRad-Pause Kevelaer“ am Sonntag, 28. April, um 14.30 Uhr auf der Bühne am Peter-Plümpe-Platz statt.

Teilnahme am Wettbewerb, wie geht das?