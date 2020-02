Unbekannte Täter öffneten auf derzeit nicht bekannte Weise den Kofferraum eines Audi A4, der auf dem großen Parkplatz an der Bury St. Edmunds-Straße stand. Die Täter schlugen am Mittwoch, 19. Februar 2020, zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr zu. In den Taschen befanden sich zwei Laptops und PC-Zubehör. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.