4-Jähriger von PKW erfasst

Am Donnerstag, 23. Mai, gegen 17.45 Uhr, war eine Familie mit drei Kindern aus Kevelaer zu Fuß auf dem Gehweg der Hubertusstraße unterwegs. Der 4-jährige Sohn ging etwas voraus und wollte in Höhe der Grundschule an einer Querungshilfe die Fahrbahn überqueren. Ein 22-jähriger Mann aus Kevelaer fuhr in einem Renault Clio auf der Hubertusstraße in Richtung Nordstraße. Als der 4-Jährige von der Grundschulseite aus auf die Fahrbahn trat, wurde er durch den von links kommenden Renault erfasst. Der Junge verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Fahrer des PKW erlitt einen Schock. Die Sicht auf den 4-Jährigen war für ihn durch einen zum Teil auf dem Gehweg widerrechtlich geparkten PKW verdeckt. Die Hubertusstraße war an der Unfallstelle bis etwa 19 Uhr einseitig gesperrt.