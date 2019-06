In der Zeit zwischen Samstag, 22. Juni, 15 Uhr, und Montag, 24. Juni, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Gelderner Straße in Kevelaer die Eingangstür eines Kindergartens auf. Die Täter durchsuchten im Kindergarten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Sie entwendeten aus einem Büro und aus dem Keller insgesamt drei Fotokameras. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.