Unbekannte Täter in Freibad eingebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 6. August 2019, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 7. August, 6.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Freibad an der Dondertstraße. Dort hebelten sie das Fenster eines Büros auf. Die Täter durchsuchten alle Schränke nach Diebesgut und versuchten, einen Tresor zu öffnen. Das Vorhaben blieb erfolglos, so dass sie ohne Beute flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.