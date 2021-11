Vorsätzlich Feuer gelegt

In einer Pizzeria an der Sonsbecker Straße ist es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (17. November 2021) zu einem Brand gekommen. Der Eigentümer des Gebäudes bemerkte am Mittwoch die zerborstene Scheibe einer Seitentür. Das Feuer in den Räumlichkeiten war jedoch bereits erloschen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der Brand vorsätzlich gelegt. Unbekannte Täter hatten offenbar Pizzakartons im Ladenlokal angezündet. Ein Brandsachverständiger begutachtete gestern die Örtlichkeit. Die Küche des Restaurants wurde durch den Schwelbrand erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Kripo Kalkar erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02824 880.